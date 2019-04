Assicurazioni, truffa sul web in Trentino

Ha sottoscritto una polizza assicurativa per la sua auto su internet, ma in realtà è stato truffato, perdendo i 340 euro. È accaduto ad un uomo residente in valle di Fiemme, che si è rivolto ai carabinieri di Cavalese dopo essersi reso conto del raggiro. L'uomo ha consultato il web per verificare le varie proposte. È bastata una telefonata e l'operatrice ha fugato ogni dubbio. Eseguito il versamento richiesto, nel giro di poco tempo è arrivato il certificato di assicurazione. Peccato però che per un errore nella trascrizione dei dati è stato inserito il nominativo del vecchio proprietario del veicolo. La vittima ha provato a chiamare ancora la compagnia per segnalare l'errore ma a causa di un black out - così gli è stato detto - erano stati persi tutti i dati pertanto ha dovuto inviare nuovamente la documentazione. Da quel momento, però, l'uomo non è più riuscito a mettersi in contatto con nessuno. Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di scoprire l'autrice della truffa, che è stata denunciata.