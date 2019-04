Ancora premi per i brand FCA, con Alfa e Jeep in primo piano

Si arricchisce ancora il medagliere di FCA, con l'attribuzione negli Stati Uniti di nuovi importanti premi ai brand Jeep, Chrysler, Dodge e Alfa Romeo. In occasione del Salone di New York l'associazione dei giornalisti automotive del Texas (TAWA) ha attribuito alla Dodge Challenger il titolo di Auto dell'Anno e alla monovolume Chrysler Pacifica quello di Vettura da Famiglia dell'Anno. Importante anche il premio di Berlina ad Alte Prestazioni dell'Anno attribuito dalla giuria della TAWA all'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Il recentissimo pick up Jeep Gladiator è stato invece inserito nella lista dei 10 Best Interior, un titolo che viene attribuito ogni anno dall'autorevole magazine statunitense WardsAuto. ''Il nuovo Jeep Gladiator è molto più di un suv Wrangler con un cassone - ha detto Tom Murphy, direttore di WardsAuto - la seconda fila dei sedili di Gladiator è completamente nuova, è stata ridisegnata con molte opzioni di stivaggio intelligenti e con la possibilità di piegare per aumentare la capcità. E i contenitori nell'abitacolo possono essere bloccati, un dettaglio importante per chi lascia il proprio veicolo incustodito per diversi giorni''.