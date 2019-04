Pirelli, reportage d'autore alle origini della gomma

Il fotografo Alessandro Scotti, già Goodwill Ambassador delle Nazioni Unite, si è messo in viaggio, su commissione di Pirelli, fra Thailandia e Indonesia.

Nei suoi scatti in bianco e nero racconta l'albero della gomma, descrive la vita dei contadini e le tecniche di coltivazione e lavorazione, fino alla nascita del pneumatico. Un progetto dal titolo "Per andare veloci bisogna saper aspettare" pubblicato su pirelli.com che aiuta a capire quanto siano preziosi gli equilibri naturali. "Perseguire uno sviluppo sostenibile significa guardare sempre al domani, avendo chiaro che i capitali economico, ambientale e umano sono interdipendenti e come tali vanno gestiti. E' l'approccio che si ritrova anche nella nostra sustainable natural rubber policy", sottolinea Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e a.d. di Pirelli.