Opel, Insignia riceve premio All-Wheel Drive Car 2019

Opel Insignia a trazione integrale con torque vectoring è la 'All-Wheel Drive Car Of The Year 2019'. L'ammiraglia Opel è stata proclamata vincitrice dai lettori di Auto Bild Allrad nella categoria riservata alle vetture con un prezzo fino a 40.000 euro. Insignia ripete il successo di Opel Mokka X il suv in cima a tutte le classifiche di vendita che è stato eletto auto a trazione integrale dell'anno per due volte di fila.



''Ringraziamo gli informatissimi lettori di Auto Bild Allrad, che hanno dimostrato di apprezzare moltissimo la nostra vettura'', ha dichiarato Christina Herzog, responsabile Marketing di Opel Germania, nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi a Berlino. ''Opel Insignia offre un'esperienza di guida coinvolgente e la massima sicurezza, soprattutto con l'avanzata trazione integrale. Questo importante premio dimostra che lettori e clienti la pensano allo stesso modo''.



La gamma Opel Insignia - che ha superato il milione di unità vendute - comprende le versioni Grand Sport, Sports Tourer, Country Tourere la sportiva top di gammaInsignia GSi(consumi di carburante nel ciclo NEDC di Insignia GSi con motore diesel Biturbo da 154 kW (210 CV) e trasmissione automatica a otto velocità: ciclo urbano 9,6 l/100 km, ciclo extraurbano 5.6 l/100 km, ciclo misto 7,1l/100 km, emissioni di CO2pari a 187-186 g/km; consumi di carburante secondo il ciclo WLTP: ciclo misto 7,8-7,4 l/100 km, emissioni di CO2pari a 204-193 g/km).



Il concorso 'All-Wheel Drive Car Of The Year' organizzato da Auto Bild si divide in dieci categorie di vetture e livelli di prezzo. Gli esperti selezionano preliminarmente i modelli candidati, che si sottopongono poi al giudizio dei lettori, i quali dispongono di un voto per categoria che viene assegnato suwww.autobild.de. Il vincitore di ogni categoria viene deciso in base ai voti dei lettori.