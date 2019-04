Peugeot 3008 indossa la divisa della Guardia di Finanza

Due Peugeot 3008 sono pronte a entrare in servizio nella Guardia di Finanza. Livrea di ordinanza a elevata rifrangenza, lampeggianti blu sul tetto, sulla calandra e all'interno del lunotto posteriore, dotazione tecnologica d'avanguardia, i Suv messi a disposizione delle Fiamme Gialle dalla Filiale del Leone verranno utilizzati per compiti operativi dai comandi di Roma e Milano. La consegna dei veicoli, offerti in comodato d'uso, è avvenuta nella Capitale, presso il Comando Generale del corpo: sono equipaggiati con motore Diesel da 180 Cv, cambio automatico a 8 rapporti e sistema di gestione della trazione Advanced Grip Control che assicura un'elevata tenuta di strada, anche con fondi a scarsa aderenza, come l'asfalto bagnato, la neve, il fango e lo sterrato.



Gli esemplari differiscono per il tipo di dotazione che è stato studiato per soddisfare differenti impieghi. La pattuglia dedicata al controllo economico del territorio dispone di uno scrittoio in materiale plastico ricavato nella cappelliera posteriore e di un organizzatore del vano bagagli, adatto ad alloggiare differenti dotazioni operative. Quella destinata al concorso del mantenimento dell'ordine pubblico monta un sistema di ritenuta per il trasporto di caschi e scudi.



La dotazione speciale dell'abitacolo di entrambe le macchine comprende il supporto porta arma PM12, la pulsantiera ergonomica integrata alla plancia, per gestire i sistemi luminosi ed acustici, l'inibitore di fiamma eco-compatibile, l'impianto elettrico supplementare dotato di batteria ausiliaria e inverter con prese di corrente a 230V.



''L'allestimento della 3008 nelle specifiche versioni - chiariscono da Peugeot Italia - rende l'auto funzionale al servizio e ne aumenta il rendimento generale: è stato realizzato da Focaccia Group, azienda che da oltre 60 anni opera nel settore automotive, progettando, costruendo e realizzando allestimenti speciali per le Forze dell'Ordine. Prodotti sempre più evoluti ed in linea con la produzione di serie, le vetture allestite sono rigidamente testate ed omologate secondo le normative vigenti''.