Opel protagonista di 'the Voice of Italy' con gamma suv

Opel ribadisce il suo interesse per la musica attraverso la 'partnership' con the Voice of Italy, programma tv di Raidue che, in collaborazione con Wavy, è a caccia dei talenti canori italiani. All'edizione 2019 si affianca il marchio tedesco che porterà sul palcoscenico Crossland X e Grandland X, due dei suv della gamma Opel e modelli apprezzati dai clienti italiani.



Simona Ventura guiderà la nuova edizione di the Voice of Italy 2019 e i giudici saranno Morgan, Gué Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D'Alessio. I suv Opel accompagneranno giudici, concorrenti nelle puntate in onda dal 23 aprile al 30 maggio, e cercheranno la migliore voce italiana in una competizione dove contano solo le capacità canore. Durante il programma Opel sarà presente con delle clip video dove i suv Opel saranno protagonisto insieme ai concorrenti ed ai giudici. Inoltre saranno pubblicati sui canali social di Opel delle video clip e delle fotogallery esclusive che accompagneranno gli spettatori che commenteranno usando l'hashtag #TVOIconOpel, attraverso le varie fasi del programma.