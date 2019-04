Auto d'epoca italiane in mostra a salone New York

C'è una Fiat 8V Berlinetta del 1953 oppure una Maserati 3500 GT 2+2 del 1961 o ancora una Lamborghini 400 GT 2+2 del 1966. Sono solo alcune delle auto d'epoca italiane che saranno in mostra al prossimo salone dell'auto di New York, aperto al pubblico dal 19 al 28 aprile al Javits Center.

La mostra chiamata 'Forza Italia!' presenta la collezione del Saratoga Automobile Museum nello stato di New York ed è un omaggio all'amore dell'Italia per l'automobile.

"L'industria automobilistica italiana - ha detto la direttrice del museo Carly Connors - è uno degli asset più innovativi e d'eccellenza dell'Italia".

Oltre alla mostra, il museo metterà anche in palio una Maserati Ghibli firmata Zegna del 2017 e del valore di oltre 85mila dollari.