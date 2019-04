Jaguar I-Pace è World Car 2019, trionfa per il design

In occasione dell'avvio del New York Auto Show è stato assegnato il premio World Car of the Year alla Jaguar I-Pace.



L'I-Pace è riuscita a guadagnare i voti di 86 giurati provenienti da 24 Paesi, conquistando i massimi riconoscimenti per Audi e-tron e Volvo S60 / V60. L'I-Pace (premiata Auto dell'Anno in occasione dello scorso salone europeo di Ginevra) è il primo veicolo completamente elettrico dell'azienda. Con un'autonomia di 386 km grazie alla batteria da 90 kWh è una vettura che comunque non rinuncia a comfort e prestazioni.



Nelle altre categorie trionfo pr Suzuki Jimny (2019 World Urban Car); Audi A7 (2019 World Luxury Car) e McLaren 720S (2019 World Performance Car). Alla I-Pace sono andati anche i titoli per il design e per la categoria green car.