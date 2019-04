Renault ha inaugurato un nuovo centro di design a Shanghai

La direzione design del Gruppo Renault, già presente in Francia, Romania, Corea, Brasile e India, prosegue la sua strategia di internazionalizzazione con l'apertura di un nuovo centro design a Shanghai. La creazione del Renault Design Center Shanghai permetterà di ideare e progettare i futuri modelli della Losanga, restando il più vicino possibile alle attese dei clienti cinesi. "Il nostro nuovo studio di design di Shanghai - ha detto Laurens van den Acker, direttore design Industriale del Gruppo Renault - sostiene pienamente la strategia di conquista del mercato cinese perseguita dal Gruppo Renault. Prevediamo di reclutare una ventina di designer locali nei prossimi mesi.



Questi talenti ci aiuteranno ad anticipare le attese dei clienti cinesi. Renault Design Center Shanghai sarà un protagonista essenziale nella progettazione dei futuri prodotti locali, contribuendo parallelamente ai progetti globali del Gruppo Renault". Il centro design di Shanghai - che sarà diretto da Yafei ZHAO - coprirà tutte le aree dello stile automobilistico: esterno, interno, colori e materiali, UX (User eXperience) design e UI (User Interface) design. Lavorando in un centro situato nel cuore di Shanghai in un contesto altamente creativo, i designer esploreranno le ultime tendenze per soddisfare le attese dei clienti cinesi, sia in termini di estetica che di innovazione tecnologica. In linea con i professionisti degli altri centri del Gruppo, i designer cinesi potranno partecipare ai concorsi interni di design indetti per tutti i progetti del Gruppo Renault. Tutti gli studi sui progetti futuri beneficiano di un approccio multiculturale e creativo, grazie alle 32 nazionalità presenti nella direzione del design. Primo mercato automobilistico mondiale dal 2009 e quarto per il Gruppo Renault nel 2018, la Cina costituisce uno dei principali pilastri del piano strategico 'Drive the Future'.