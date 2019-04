Peugeot Sport, iniziato sviluppo 208R2 a Vosgi in Francia

Nuova Peugeot 208R2: inizia lo sviluppo su strada. L'auto succederà alla vettura da rally più venduta nella storia di Peugeot Sport e plurivittoriosa nella sua categoria, anche in Italia. La nuova generazione ha iniziato le prime fasi dello sviluppo dinamico in Francia, nella regione dei Vosgi. Basata sulla versione di serie della nuova Peugeot 208 recentemente svelata al pubblico mondiale in occasione del Salone dell'auto di Ginevra, ne riprende soprattutto il motore PureTech 3 cilindri 1,2 litri turbocompresso che le permette di essere ammessa al regolamento FIA R2C. Questo motore di serie particolarmente prestazionale è stato adattato alle competizioni dagli ingegneri di Peugeot Sport che vi hanno inserito un turbo più potente, una gestione elettronica da corsa e un nuovo cambio. Il tutto è stato installato nella nuova piattaforma CMP - la piattaforma comune ai veicoli del segmento B di Groupe PSA - che offre un peso ridotto e una dinamica del veicolo ulteriormente evoluta, per prestazioni ancora più sportive. L'obiettivo è consegnare le prime vetture in tempo per la stagione 2020.



''Sono molto orgoglioso di assistere ai primi giri dell'ultima creatura di Peugeot Sport - ha detto Bruno Famin, direttore di Peugeot Sport - la nuova 208R2. È un evento importantissimo per Peugeot Sport perché le competizioni clienti sono più che mai la base della nostra attività. Con questa nuova 208R2 vogliamo proporre ai nostri Clienti una vettura prestazionale, affidabile, che offre un grande piacere di guida, a fronte di un costo di utilizzo molto conveniente: non c'è motivo di cambiare la formula vincente nella R2! Ma la miglioriamo grazie al nuovo motore turbo 1,2 litri PureTech che offrirà un sostanziale aumento delle prestazioni. Oggi, iniziamo la nostra fase di test, una tappa importante! L'obiettivo, nei prossimi mesi, sarà accumulare, attraverso le numerose sessioni di prove, il massimo di esperienza e di dati su tutti i tipi di terreno e in tutte le condizioni per definire e convalidare le specifiche tecniche definitive della vettura ed essere pronti ad affrontare la stagione 2020''.