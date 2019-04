Auto fermata per controllo, 320 accessi abusivi a ztl

Un 56enne è stato fermato ieri per un controllo dalla polizia municipale. A carico dell'auto che stava guidando, con targa della Repubblica Ceca, sono risultati 320 accessi non autorizzati nella ztl di Firenze dal 2014 ad oggi, per un totale di 25 mila euro di multa. L'uomo, residente in Italia, ha spiegato di non essere il proprietario e di non essere in possesso dei documenti dell'auto, intestata a una donna che al momento sarebbe all'estero. Gli agenti lo hanno multato per circolazione con targa straniera - l'uomo è di nazionalità albanese - pur essendo in Italia da più di sei mesi e per mancanza del documento di circolazione del mezzo".