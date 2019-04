Che affare acquistare una delle 5 ZeroUno Italdesign

Il pubblico della Milan Design Week affolla in questi giorni l'installazione che Italdesign ha aperto in via Tortona 31, per la prima volta in forma totalmente indipendente, e attende pazientemente di poter entrare ad ammirare - accanto ai molti oggetti progettati dalla divisione Disegno Industriale - l'affascinante coupé 4 porte DaVinci che celebra con la sua originale cifra stilistica e con la piattaforma totalmente elettrica la visionaria genialità di Leonardo nell'anno che celebra i 500 dalla sua scomparsa.

Ma c'è un'altra folla, numericamente meno importante ma forse ancora più competente di quella milanese, che è in attesa di vedere e 'giudicare' un altro prodotto di eccellenza della Italdesign, o meglio del suo reparto Costruzione Automobili speciali, l'hypercar ZeroUno prodotta in soli 5 esemplari. Al'asta che si è aperta ieri ad Essen in Germania, nell'ambito di Techno Classica la vetrina mondiale più popolare del settore delle auto d'epoca e da collezione, una ZeroUno (la numero 5, nera con decorazione tricolore) verrà proposta a partire da 1,5 milioni di euro, cioè lo stesso prezzo a cui sono state venduti i 5 esemplari tasse e optional esclusi).

L'aspettativa per questa vettura è alta, in quanto agli addetti ai lavori presenti a Essen è giunta la notizia che l'esemplare numero 2 (di colore rosso) è appena stata ceduta nell'ambito di una trattativa privata con un utile per il venditore - un commerciante russo - che si stima essere superiore a 300mila euro, cioè del 20% rispetto al costo iniziale.