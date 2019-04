Gran Premio Nuvolari in passerella a Techno Classica Essen

Nel corso della fiera Techno Classica di Essen, in svolgimento sino al 14 aprile, la Scuderia Mantova Corse ha illustrato alla stampa internazionale i contenuti della 29esima edizione del Gran Premio Nuvolari. La prova di regolarità, in programma quest'anno dal 20 al 22 settembre, presenta importanti novità che riguardano il percorso. "Mantova, terra natale del 'Grande Nivola', sarà il fulcro dell'evento - sottolineano gli organizzatori -, ma l'itinerario rivisitato permetterà ai concorrenti non solo di godere delle bellezze di Emilia Romagna, Marche, Toscana ed Umbria, ma anche di percorrere le strade del Lago del Garda, perla del turismo italiano, apprezzatissima soprattutto dal nutrito contingente Nord Europeo", che ogni anno partecipa in forze alla competizione.



Alla prova sono ammesse solo le vetture fabbricate dal 1919 al 1972 che abbiano passaporto F.I.V.A., fiche F.I.A. Heritage, omologazione A.S.I., fiche ACI Sport /C.S.A.I. o che siano appartenenti a un registro storico di marca. Per le iscrizioni c'è tempo sino al 31 luglio: le domande vanno inoltrate attraverso il sito www.gpnuvolari.it. Il via alla gara è fissato per venerdì 20 settembre a Mantova, alle ore 11, in piazza Sordello, dove domenica 22, intorno alle 13, sono previsti i primi sventolii della bandiera a scacchi.