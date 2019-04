Formula E: Raggi: 'Pronti'. Di Maio in visita

"Se la città è pronta per la Formula E? Direi di sì. Domani vedremo di nuovo questi bolidi silenziosi e puliti sfrecciare nelle strade della Capitale, il modo migliore con cui possiamo vedere che la mobilità elettrica non è quella del futuro ma è già del presente". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine del Fia Smart Cities Forum. Anche il vicepremier Luigi Di Maio è andato nel quartiere Eur e sta facendo un giro nella zona dove domani si terrà la gara. "Le tecnologie usate per la Formula E - ha aggiunto la sindaca possono essere replicate all'interno di veicoli che usiamo quotidianamente, con velocità ridotte, per girare per la città senza inquinare". Secondo la Raggi "eventi come questo ci fanno capire che il futuro in realtà è a portata di mano. Si tratta di cambiare le nostre abitudini e la nostra mentalità, non è un processo facile ma è un passo che dobbiamo fare per tutelare la salute e ridurre l'inquinamento".