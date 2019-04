Porsche Italia premia la migliore concessionaria italiana

Il Centro Porsche Pesaro è stato premiato come Top Partner 2019, il riconoscimento che Porsche Italia attribuisce alla concessionaria ufficiale che ha ottenuto le migliori performance dell'anno. Tra i criteri di valutazione - rende noto un comunicato - rientrano gli obiettivi commerciali, che la concessionaria marchigiana ''ha raggiunto e superato con successo anche grazie alla presenza in regione dovuta alla nuova sede di Ancona, e soprattutto l'esclusività degli eventi e la qualità del rapporto con i clienti, sia nella fase di acquisto che in quella di utilizzo delle auto sportive Porsche''. Il premio Top Partner 2019 è stato consegnato direttamente nelle mani del titolare del Centro Porsche Pesaro Juri Gabellini da Pietro Innocenti, Direttore Generale di Porsche Italia, lo scorso 10 aprile, in occasione del Dealer Meeting che si è tenuto a Venezia.