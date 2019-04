Motori, bibite e food, Toyota riapre a Tokyo il Rookie Cafe

Per gli appassionati di motori che con la famiglia si trovano a Tokyo il pranzo o un caffè al Rookie Cafe è quasi d'obbligo: dopo una profonda ristrutturazione, il punto di ristoro che sorge all'interno del parco tematico automobilistico Mega Web, firmato Toyota, è pronto alla riapertura, prevista per venerdì 19 aprile. Ispirato al mondo racing europeo, il nuovo arredo sfoggia macchine da competizione tra i tavoli, un'ampia esposizione di caschi, libri, parti di veicoli, giochi e modellini e offre ai bambini persino piatti a forma di automobili. La zona centrale del locale è un omaggio a uno dei circuiti più famosi al mondo, il Nuerburgring, dove il team Toyota Gazoo Racing compete sin dal 2007: le spalliere degli scaffali e dei divisori con le loro forme ne ripropongono il tracciato, i piatti serviti, con tanto di bandierina tedesca, si rifanno alle "delicatessen" della Renania-Palatinato. Non mancano, naturalmente, le proposte della tradizione culinaria nipponica e tra le bibite un'ampia selezione di the, come pretende la cultura del Paese del Sol Levante.



Di stile più nordico è la seconda delle tre aree del locale, pensata per momenti di relax da godere all'interno della visita del parco tematico della Casa delle Tre Ellissi, in cui è possibile guidare gran parte dei modelli del Costruttore, ripercorrerne la storia produttiva e racing e scoprire le tecnologie del futuro della mobilità. Infine, nella zona 'verde' del Rookie Cafe, con tappeti in finta erba, si possono effettuare dei veri pic-nic fra bolidi che hanno partecipato a varie gare.