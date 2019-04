Successo alla Design Week per talk Audi Charging the future

Grande successo per il talk Charging the future organizzato nell'ambito di Audi City Lab 2019 presso l'Arco della Pace e i Caselli Daziari a Milano e grande affluenza di pubblico per l'esibizione del maestro Ludovico Einaudi che ha incantato oltre 5.000 persone presenti al concerto che la Casa dei Quattro Anelli ha offerto alla città di Milano.



All'interno dell'esclusivo spazio dei Caselli Daziari di piazza Sempione e alla presenza di vip e rappresentanti della cultura, i testimonial di quattro generazioni - Fabrizio Longo, direttore Audi Italia; Lodo Guenzi, leader del gruppo Lo Stato Sociale; Valeria Cagnina, co-founder dell'azienda di robotica educativa OFpassiON e senior tester al MIT di Boston; e, infine, Marco Gualtieri, fondatore di TicketOne - hanno raccontato al pubblico le loro visioni del presente e del futuro. A moderare il talk Enrico Mentana, giornalista, conduttore ed editore. I quattro relatori rappresentanza di quattro generazioni - Baby Boomers (ovvero dei nati tra il 1946 e il 1964), Generazione X, (nati tra il 1960 e il 1980), Generazione Y (Millennials, nati fra il 1983 e il 2001) e Generazione Z (nati tra il 1995 e il 2012) - si sono misurati sul tema del progresso focalizzandosi sul ruolo dell'uomo e del progresso tecnologico. Tutti uniti da un'unica riflessione: lasciare che sia la coscienza a guidare l'evoluzione tecnologica e ogni aspetto della vita, anche la mobilità, in modo che da oggi in poi a 'guidare' sia davvero l'uomo.



A seguire, il pianista e compositore italiano Ludovico Einaudi ha incantato i visitatori dell'Audi City Lab nella cornice dell'Arco della Pace, reso ancor più suggestivo dagli avvolgenti giochi di blue lighting. Il maestro ha spaziato nel suo ampio repertorio regalando un'intimità musicale unica con il pubblico e la location. Una performance immersa nel panorama milanese, che ha regalato magia ed emozioni ad un pubblico stimato in oltre 5.000 persone.



Il Marchio dei Quattro Anelli sarà presente fino al 14 aprile in piazza Sempione presso l'Arco della Pace e i Caselli Daziari con l'installazione e_Domesticity progettata da Hani Rashid e Lise Anne Couture dello studio Asymptote Architecture New York. Perfetta passerella per il suv elettrico Audi e-Tron e per la concept Audi PB18 e-Tron l'opera si colloca di fronte all'Arco della Pace ha grandi dimensioni - 24 metri di larghezza, 22 metri di profondità e per 7,5 metri di altezza - ed è composta da grandi anelli di acciaio uniti tra loro da elementi cilindrici a diametro variabile, anch'essi in acciaio.



Questi ultimi hanno lo scopo di unire e definire la struttura a cui si può accedere da più direzioni con gradinate e rampe a simboleggiare una rivoluzionaria stazione di ricarica, e suggerire così una nuova forma di interazione fra uomo, ambiente e architettura. (ANSA)