Style Set Free visione Hyundai per l'acquisto dell'auto

Con Style Set Free la Hyundai propone al Fuorisalone 2019 una "visione di come le persone immagineranno l'esperienza in auto nell'era della guida autonoma". Realizzata all'Opificio 31, nel cuore del Tortona District, inaugurata dal personaggio di spettacolo Filippa Lagerback, l'installazione di tipo interattivo sarà visitabile sino al 14 aprile. Si tratta di un percorso sensoriale guidato da colori, suoni, forme, materiali che vuole raccontare una possibile esperienza d'acquisto di una macchina del futuro, e "che - sottolineano dalla Filiale - ruota attorno alla personalità del singolo individuo che può plasmarlo fino a creare un vero e proprio spazio di vita personalizzato, grazie a prodotti e servizi sempre più evoluti. Così come oggi personalizziamo le nostre case con oggetti e le più svariate tecnologie, così faremo anche con le nostre auto". Al vernissage, la Lagerback è stata una delle prime ospiti a interagire con l'avveniristica esposizione, plasmando e immaginando lo spazio interno della propria auto ideale.