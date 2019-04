FCA: Con nuova Giulietta arriva U-Go, sharing tra privati

Fca, contestualmente al debutto del model year 2019 di Alfa Romeo Giulietta, lancia U-Go by Leasys, una nuova forma di mobilità condivisa, efficiente e anche sostenibile. Grazie a questa innovativa soluzione - che viene gestita attraverso la piattaforma ugo.leasys.com raggiungibile via web o con l'apposita App - i clienti Leasys possono contenere la spesa mensile del canone di noleggio condividendo la propria Giulietta in uno specifico programma di car sharing. La proposta - che è utilizzabile anche per gli altri modelli FCA purché noleggiati attraverso Leasys o FCA Bank e coperti da assicurazione kasko - offre grandi vantaggi su piano finanziario, perché permette di abbassare il canone mensile (attraveso l'incasso del noleggio ad altri utenti) in forma stabile o, più semplicemente, quando ci siano altre necessità di spesa e sia utile ridurre le uscite per l'auto. U-Go va incontro anche alle necessità di coloro che hanno bisogno di una vettura per qualche ora o qualche giorno, ma che non vogliono rivolgersi ai tradizionali autonoleggi. Il cliente - definito U-Go Player - che offre la propria Giulietta o un'altra auto del Gruppo in uso con Leasys si registra indicando le caratteristiche della propria vettura, il periodo di disponibilità e la tariffa giornaliera. L'utilizzatore (User) dopo essersi a sua volta registrato potrà individuare il veicolo effettuando la ricerca per città e periodo d'interesse, concordando con il Player le modalità per il ritiro e il pagamento. Al termine del periodo di condivisione, entrambi potranno lasciare una recensione, come oggi avviene per vendite via web, hotel e ristoranti. ''U-Go by Leasys - ha sottolineato oggi Giacomo Carelli, CEO di Fca Bank - si fa social, creando una community tramite sistemi di feedback diretto e recensioni che attivano meccanismi virtuosi di reputation''. Il servizio U-Go include anche le soluzioni di noleggio a breve termine da parte di Leasys, oltre a quelli dei privati. Le auto sono inserite con vantaggiose tariffe dedicate e permettono a U-Go di rispondere in maniera capillare alla domanda di mobilità sul territorio. ''Questa nostra proposta - ha ribadito Carelli - nasce da una evoluzione del mercato, cioè dal fatto che si sta sviluppando il nuovo segmento degli automobilisti senza auto di proprietà. Persone che hanno la patente e hanno esigenze di mobilità come tutti gli altri, ma che ritengono che la proprietà non sia la risposta migliore alle loro necessità''. Leasys, che è controllata al 100% da FCA Bank, è pioniera nelle soluzioni di mobilità in quanto, oltre a offrire il noleggio a lungo termine, è recentemente entrata nel settore del noleggio a breve. Tutto questo si aggiunge alla storica gestione del car sharing in partnership, Enjoy. ''Oggi esploriamo nuove formule di condivisione tra privati con l'innovativa piattaforma U-Go - ha detto il CEO di Fca Bank - in uno scenario in cui specializzazione e professionalità giocano un ruolo chiave. Non dimentichiamo che Leasys è il principale operatore di noleggio in Italia. E che sta crescendo anche in Europa dove è già presente in 7 Paesi con una flotta di 250mila veicoli, con la previsione di arrivare a gestire nel 2021 un parco da 450 mila veicoli in 13 Paesi''.