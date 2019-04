Daimler presente con 22 veicoli alla Bauma 2019

Daimler si presenta al Bauma 2019 all'insegna del motto 'Trucks@Works'. Su una superficie espositiva di quasi 2.100 metri quadrati nel padiglione B4 e su ulteriori 600 metri quadrati nell'area esterna, Daimler porta 22 veicoli adatti a qualsiasi segmento nel settore dell'edilizia, dai veicoli per consegne, ai truck leggeri, medi e pesanti, fino alle motrici per carichi pesanti ed ai veicoli speciali adattati alle esigenze del cliente.

In occasione di questa fiera, leader a livello mondiale nel settore dell'industria delle costruzioni, sono esposti 6 van, 13 truck e 3 veicoli speciali. L'attenzione tuttavia è focalizzata sui nuovi modelli Arocs ed Actros di Mercedes-Benz. Se Actros, Arocs ed Atego sono le star della fiera, non meno significativa è la presenza degli altri modelli Mercedes-Benz: i van Classe X, Citan, Vito e Sprinter, senza trascurare gli specialisti Unimog, Econic e Zetros. Oltre a questi modelli, anche il Fuso Canter presenta tutte le sue virtù in un'area riservata del padiglione B4.

Gli highlight dello stand Mercedes-Benz al Bauma sono i nuovi Actros ed Arocs per il segmento veicoli pesanti. Due veicoli che impongono nuovi standard in termini di sicurezza, efficienza e prestazioni. Grazie al nuovo Active Drive Assist (ADA) il nuovo Actros, per impiego su strada, aumenta sensibilmente il confort in autostrada.

L'Atego medio-pesante è un truck che offre numerose varianti per il settore dell'edilizia. Questo compatto e maneggevole truck per pesi massimi ammessi compresi tra 7,5 t e 16 t completa verso il basso la gamma dei veicoli per l'edilizia. A seconda del campo d'impiego, l'Atego è disponibile con trazione integrale inseribile o permanente.

I tre specialisti high-performance nel settore dell'edilizia si chiamano Unimog, Zetros ed Econic. Grazie alle qualità in fuoristrada, l'Unimog è una macchina da lavoro versatile nel settore dell'edilizia. I veicoli a trazione integrale da U 216 a U 530 sono porta-attrezzi altamente specializzati, che possono essere utilizzati per differenti apparecchiature e tipologie di allestimento, risultando così idonei a qualunque tipo di impiego. Gli Unimog U 4023/5023 sono i professionisti per l'impiego fuoristrada estremo, in grado di trasportare nel luogo di lavoro attrezzi, apparecchiature, materiali e squadre.

Il Mercedes-Benz Zetros è un robusto veicolo a cabina arretrata a trazione integrale, perfetto anche per le strade più dissestate. Questo veicolo a due e tre assi abbina grandi capacità in fuoristrada, tecnologia indistruttibile e la capacità di carico di un truck, rendendolo il mezzo perfetto per chi lavora in cave, miniere o altri contesti lavorativi molto impegnativi.

Il Mercedes-Benz Econic è un professionista in ambito urbano e nel settore edile. La sua peculiarità è rappresentata dalla cabina posizionata in basso 'DirectVision', che si distingue per un accesso e posizione del sedile bassi ed i cristalli tipo 'Panorama' - si tratta di un layout che offre la migliore visuale sugli altri utenti della strada, come pedoni e ciclisti. Per l'Econic vengono offerti i sistemi d'assistenza Brake Assist con riconoscimento dei pedoni, sistema antisbandamento, Tempomat con regolazione della distanza e sistema di assistenza alla svolta.

Nel settore dei veicoli commerciali, Mercedes-Benz Vans copre l'intero spettro delle esigenze del settore edile grazie ad una ricca offerta di van. A partire dal Citan, passando per il Vito Tourer e lo Sprinter. C'è infine la Classe X che coniuga le tipiche qualità di un pick-up ai classici punti di forza Mercedes.