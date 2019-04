Autostrade: stop cantieri in Liguria in vista stagione estiva

Come annunciato dal presidente del Regione Liguria Giovanni Toti, a partire dal 18 aprile, a pochi giorni dai ponti di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, e in vista della stagione estiva, non ci saranno più cantieri su tutte le autostrade della Liguria. Lo comunica la Regione Liguria. È questa la decisione che è stata presa durante la riunione del tavolo sulla viabilità di questa mattina in Prefettura, alla presenza di Regione Liguria, prefetto, soggetti concessionari autostradali, Vigili del fuoco, Forze dell'ordine e Protezione civile. "Una scelta che va nella direzione di facilitare gli spostamenti in vista dell'inizio della stagione più significativa dal punto di vista turistico - si legge nella nota -, presa anche per garantire agli operatori portuali le migliori condizioni possibili e una circolazione efficiente". Sono allo studio limitazioni per i fine settimana da 'bollino rosso' per il traffico. Il tavolo rimarrà aperto, e già nelle prossime settimane si svolgerà un nuovo incontro per fare il punto della situazione.

Autostrade: Toti, stop cantieri in Liguria da 18 aprile

"Via i cantieri da tutte le autostrade liguri a partire dal 18 aprile: lo abbiamo deciso oggi in Prefettura al tavolo sulla viabilità. Così garantiremo buone condizioni di circolazione durante i ponti e il periodo estivo". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio via fb.