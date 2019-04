Volkswagen T-Cross brilla sotto le luci della Design Week

In occasione dell'edizione 2019 della Design Week, Volkswagen rinnova la collaborazione con Archiproducts proponendo una serie di iniziative incentrate sul crossover T-Cross. Dal 9 al 14 aprile, in concomitanza con l'esposizione internazionale del mobile di Rho-Fiera, la partnership della Filiale della Casa tedesca con il più grande network online dedicato all'architettura e al design, si concretizza nella metropoli meneghina con un'originale installazione, con l'utilizzo di quattro esemplari del crossover compatto come mezzo di servizio e con una particolare affissione. Per tutta la durata del Fuorisalone, il ''dialogo tra la natura multiforme dell'anamorfismo, la capacità di essere più di una cosa sola a seconda del punto di osservazione'', saranno protagoniste in via Tortona, al numero 31. Il visitatore sarà coinvolto in un'esperienza immersiva che, spiegano dalla Filiale, ''dalla facciata e dalla scultura esterna, prosegue all'interno con l'installazione anamorfica dello studio di comunicazione visiva Truly Design''.



Una Volkswagen T-Cross sarà esposta all'ingresso della sede di Archiproducts, sempre in via Tortona, mentre quattro esemplari della vettura faranno da navetta da quel punto al quartiere Brera, altra area di svolgimento della Milano Design Week.



Gli artisti torinesi hanno inoltre realizzato nel loro stile caratteristico anche l'affissione dedicata alla T-Cross che in questi giorni decora la centrale Piazza del Liberty.