Pirelli celebra anniversario in Gb, Carlo ospite d'onore

L'erede al trono britannico in visita per celebrare il mezzo secolo di vita dello stabilimento di Carlisle, nel nord dell'Inghilterra, pilastro della storica presenza nel Regno Unito di Pirelli. E' stato il principe Carlo l'ospite d'onore, oggi, di un evento chiamato a suggellare un anniversario che per il colosso italiano degli pneumatici s'incrocia, in questo 2019, con i 110 anni dal pionieristico sbarco commerciale sull'isola (a Londra, nel 1909) e del 90esimo dell'atto di nascita della prima fabbrica in assoluto aperta oltremanica, a Burton-on-Trent, nel '29.

Una presenza che conta oggi in totale 1300 dipendenti (900 a Carlisle, il resto fra Burton e il centro di Ditcot per lo smistamento delle gomme alle scuderie dei Formula 1, di cui Pirelli è fornitore unico confermato fino al 2023). E che resta salda anche in tempi di Brexit, come è stato notato dai vertici del gruppo in questa giornata e come testimoniano i progetti d'investimento tuttora in cantiere.

Il principe del Galles è stato ricevuto a Carlisle dal vicepresidente e amministratore delegato, Marco Tronchetti Provera, e dall'ambasciatore d'Italia a Londra, Raffaele Trombetta. E ha visitato lo stabilimento, centro di eccellenza per la produzione di pneumatici destinati al mercato globale dei Suv. Non senza concentrare - nell'ambito di un giro insolitamente lungo, punteggiato di scambi di battute e strette di mano con le maestranze - il suo interesse sul sistema di apprendistato dell'azienda, che da 40 anni mira a offrire opportunità di lavoro specializzato nella Cumbria, regione inglese al confine con la Scozia, oltre che sull'impegno per una produzione sostenibile: tema caro a Carlo, attivo da tempo per la difesa dell'ambiente e contro i cambiamenti climatici.

"E' stato un onore accogliere Sua Altezza Reale - ha commentato Tronchetti Provera, subito dopo lo svelamento da parte dello stesso principe di una targa commemorativa - in occasione di questo importante anniversario e celebrare così la duratura e fruttuosa collaborazione fra Pirelli e il Regno Unito. E' un giorno che ricorderemo a lungo".