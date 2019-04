Modifica centralina tir per risparmiare, multato

Per risparmiare aveva modificato la centralina del motore del tir che guidava in modo da non usare l' additivo con cui si riducono le sostanze inquinanti in uscita dai tubi di scarico ma è stato scoperto dagli agenti della polizia stradale di Siena e multato. E' accaduto lo scorso venerdì, quando una pattuglia ha incrociato e fermato il mezzo a Colle Val d'Elsa (Siena). Il conducente, un 53enne originario di Ferrara, aveva caricato dei prodotti ortofrutticoli a Molinella, vicino Bologna, per portarli in un centro di raccolta di Monteriggioni (Siena). I poliziotti, durante un controllo, si sono accorti di quella cassettina che inviava alla centralina informazioni sbagliate, facendole credere che l'additivo era in circolo, quando invece non lo era e provocava, così, la fuoriuscita di gas nocivi per l'ambiente.