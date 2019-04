Mazda CX-5 2019 conquista il circolo polare artico

Un convoglio di CX-5 2019 ha attraversato i paesaggi artici del nord Europa a caccia dell'aurora boreale. La prima parte del percorso è iniziata da Capo Nord, in Norvegia, il punto più settentrionale del continente europeo, fino a Lulea, la città più grande della Lapponia svedese. Da lì il viaggio fino a Rovaniemi, capitale amministrativa finlandese. Per poter attraversare le strade ghiacciate del nord Europa, la versione aggiornata 2019 della Mazda CX-5 presenta affinamenti su qualità dell'abitacolo e comportamento su strada.



Il SUV Mazda è ora dotato del sistema G-Vectoring Control Plus, una versione avanzata che, attraverso i freni, esercita un controllo diretto sul momento d'imbardata, contribuendo a una migliore stabilità del veicolo. Il sistema di trazione integrale intelligente di nuova generazione Mazda, fedele allo spirito Jinba Ittai, conta su 27 sensori che monitorano le condizioni della strada e le intenzioni del conducente con qualunque livello di aderenza e senza sacrificare i consumi.



Numerosi elementi degli interni sono stati evoluti per innalzare la qualità sia dell'ambiente a bordo che la tecnologia della sua interfaccia uomo-macchina. Sui modelli con interni in pelle sono stati adottati sedili anteriori con sistema di ventilazione. La connettività di bordo è stata arricchita con le interfacce Apple CarPlay e Android Auto.





