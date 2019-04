Dal 25 al 28 aprile a Rimini 'Lo Show dei Motori'

Arriva alla fiera di Rimini, dal 25 al 28 aprile prossimi, 'Lo Show dei Motori', kermesse organizzata da E. G. Events dedicata alle due e alla quattro ruote che vede al centro i motori in tutte le loro forme tra spettacoli dal vivo, test-drive e incontri con i protagonisti e i campioni del settore.

Tra gli appuntamenti in calendario, esibizioni freestyle di Motocross; incontri di wrestling , esibizioni di stunt men, il pianeta dei fuoristrada 4x4, sfide a Drifting e esposizioni di Car Audio e Tuning.

A Rimini gli appassionati potranno prendere posto nell'abitacolo di vere auto da corsa o di vetture adibite a corsi di guida sicura al fianco di piloti ed istruttori professionisti.

Nel corso dell'evento vi saranno spazi dedicati ai veicoli elettrici ed eco-sostenibili e alle auto vintage e non mancheranno raduni di autoclub e motoclub alla presenza della Fmi, la Federazione Motociclistica Italiana.