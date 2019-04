Jeep Wrangler vince lo "Za Rulyom Grand Prix" 2019

I lettori della rivista russa Za Rulyom (Al Volante) hanno incoronato la Jeep Wrangler vincitrice della categoria Premium Crossover e SUV nell'ambito del "Grand Prix", il concorso che ha premiato le migliori novità del settore automobilistico nel 2018. In totale, 53 vetture recentemente introdotte sul mercato russo (suddivise in 12 categorie) hanno partecipato alla sfida per aggiudicarsi l'ambito riconoscimento di miglior novità dell'anno.



Le votazioni del "Za Rulyom Grand Prix" 2019 si sono svolte dal 1° dicembre 2018 al 28 febbraio 2019. In questi mesi i lettori della rivista e del sito ZR.ru, hanno decretato quali vetture tra quelle che avevano ricevuto la nomination meritassero il titolo di miglior novità dell'anno e il trofeo 'Pegaso d'Oro'.



Secondo gli oltre 25.000 lettori che hanno preso parte alla votazione, la migliore nuova entrata nella categoria Premium crossover e SUV è la Jeep Wrangler.



L'auto è stata scelta in base a tre criteri: dotazioni, design e praticità.



Quello di Za Rulyom è l'ennesimo riconoscimento che si aggiunge al lungo elenco di premi internazionali ricevuti dalla nuova generazione dell'icona Jeep Wrangler. In Europa, nei primi tre mesi di quest'anno, si è già aggiudicata il premio speciale "Off-Road Award" nel concorso "4x4 of the Year" della rivista inglese 4ž4 Magazine, il riconoscimento "Legend Car" nell'ambito dei "Best of Moto 2018 Awards" assegnati dal portale polacco specializzato www.moto.pl, il titolo di "2018 Automotive Première" negli "Auto Leader 2018 Awards", l'evento organizzato dalle autorevoli testate Motor e Auto Moto e il riconoscimento "Auto ideale per un lungo viaggio in due" assegnatole dai redattori del portale polacco Wirtualna Polska.