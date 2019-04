Peugeot, alla Design Week nuova 208 e e-Legend Concept

Peugeot torna anche quest'anno alla Milano Design Week, l'evento internazionale annuale dedicato al mondo del design. Concepito e realizzato dal Peugeot Design Lab, uno spettacolo luminoso e sonoro farà vivere ai visitatori un'esperienza artistica inedita. Il Leone, ambasciatore del marchio dal 1858, nella sua dimensione monumentale (come lo si era visto allo scorso salone di Ginevra) sarà al centro di quest'avventura, circondato da un branco di 40 leoni a grandezza naturale che si distribuiranno all'interno dell'installazione della casa.



Quest'esperienza artistica accompagna il brand in quello che è il processo di transizione energetica. Forte dei suoi 208 anni di storia, Peugeot si proietta in questa nuova era seguendo la strada dell'elettrificazione.



Alla Design Week, per la prima volta in Italia, sarà presente anche il Peugeot e-Legend Concept, manifesto tecnologico della mobilità del futuro. Adottando dimensioni di un'auto vera più che di un prototipo e forte di uno stile moderno, questa proiezione nel futuro dell'automobile esalta i valori del brand del Leone.



Peugeot e-Legend Concept è la visione della casa del Leone per un futuro positivo ed emozionante, al 100% elettrico, con anche la guida autonoma ed una spiccata connettività.



Anche nuova Peugeot 208 (anteprima sempre al motor show di Ginevra), esposta per la prima volta in Italia alla Milano Design Week 2019, apre la strada all'elettrificazione, in un futuro che per il brand viene simboleggiato attraverso il claim - che suona quasi come un diktat - #unboringthefuture.



Non mancherà uno spazio dedicato a Peugeot Cycles che sarà presente con il modello LU01, bici urbana con pignone fisso della gamma Legend; il modello e-Legend (eLC01), firmato dal Peugeot Design; il modello eF01 pieghevole, con il suo sistema innovativo e il suo motore elettrico che consente all'utente di percorrere agevolmente gli ultimi chilometri del tragitto dopo avere parcheggiato il suo veicolo.