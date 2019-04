Motoambulanze per ospedali Africa, raccolti 65 mila euro

Saranno 26 le "motoambulanze" che verranno inviate in Sierra Leone e Sud Sudan grazie all'iniziativa di raccolta fondi promossa a Padova da Medici con l'Africa Cuamm assieme ai quotidiani veneti del gruppo Gedi.

Al termine della campagna sono stati raccolti 65 mila euro, che permetteranno così l'acquisto e la manutenzione delle motociclette, che ha un costo stimato di 2.500 euro ciascuna. Il bilancio dell'operazione, dal titolo "Mettiamoci in moto", è stato tracciato oggi a Padova.

L'attivazione di numerose aziende e realtà più o meno vicine al Cuamm e l'adesione di molti lettori - ha affermato il direttore del Cuamm, don Dante Carraro - hanno permesso di superare l'obiettivo di 25 moto. È un risultato importante per il nostro lavoro. Le moto sono un mezzo versatile e agile, che arriva lì dove non arrivano le ambulanze, raggiungono i posti più lontani e sperduti per recuperare i bambini malati o le donne in gravidanza, e portarle nei centri di salute dove possono trovare una risposta ai loro bisogni. È un'idea semplice, avvallata anche dalle linee guida dell'Oms, che se collocata nel contesto giusto, può fare tanto".