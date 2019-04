Le 'luci' di Lexus protagoniste alla Design Week di Milano

Presente con continuità da due lustri alla Design Week di Milano, Lexus punta al ruolo di protagonista tra le Case automobilistiche che partecipano al Fuorisalone meneghino grazie all'organizzazione di tre eventi, dislocati in aree differenti della città: il principale è il progetto giocato sulle luci dal titolo "Leading with lights", con ruolo di spalla, seppur altrettanto importanti, da citare la finale dei Design Award e un'installazione che avrà come protagonista il crossover UX Hybrid.



Realizzato dai designer Rhizomatics, il progetto sulle luci esposto al Superstudio mostra la visione del design e della tecnologia del marchio di lusso del gruppo Toyota, attraverso un'originale esperienza immersiva. "I visitatori - chiariscono dalla Filiale del brand nipponico - potranno scoprire come l'uso innovativo della luce riesca a influenzare le emozioni umane. La luce stessa, nella sua visione in continuo movimento, riconduce al mondo Lexus nel quale si sperimenta il piacere della scoperta, unita a una visione dinamica e ottimista del futuro" Con il Lexus Design Award, premio internazionale giunto alla settima edizione, il brand punta a "promuovere giovani creativi emergenti e le loro idee per un futuro migliore": quest'anno è stato chiesto ai designer partecipanti, provenienti da tutto il mondo, di sfruttare la "tecnologia in modo creativo per promuovere lo sviluppo di idee innovative, soluzioni 'trasformiste' capaci di cambiare la vita degli individui". Le premiazioni dell'edizione 2019 sono previste per lunedì 8 aprile: i 6 prototipi finalisti saranno esposti per tutto il periodo della kermesse nello Spazio Lexus di via Tortona.



Infine, per l'intera settimana della rassegna, dal 9 al 14 aprile, il nuovo Lexus UX Hybrid scintillerà in zona Brera, in Via Solferino.