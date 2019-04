La Toyota Yaris ibrida arruolata nell'Arma dei Carabinieri

La Yaris ibrida entra a far parte delle vetture dell'Arma dei carabinieri. Toyota Motor Italia e LeasePlan Italia - risultata aggiudicataria della gara Consip 13 per il noleggio a lungo termine - oggi hanno consegnato nelle mani del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, le chiavi di una Yaris Hybrid, parte della flotta di 250 vetture che vestiranno la livrea dell'Arma.



Le vetture saranno destinate alle Tenenze e Stazioni individuate su tutto il territorio Nazionale, d'intesa con i Comandi di Legione, per la presenza in aree pedonalizzate o sottoposte a particolari vincoli ambientali.



La vettura - informa un comunicato - si contraddistingue per la classica livrea blu con strisce rosse, disegnata seguendo il nuovo corso stilistico delle vetture dell'Arma, per la coppia di lampeggianti blu e per i segnalatori luminosi miniaturizzati a LED, in grado di garantire la massima visibilità al veicolo in tutte le condizioni di emergenza. Completa le dotazioni esterne un faro di ricerca a luce LED installato sul tetto. L'abitacolo è allestito con due supporti per le armi d'ordinanza a bloccaggio meccanico mentre il bagagliaio è equipaggiato con uno scrittoio in materiale plastico ricavato nella cappelliera posteriore ed un organizzatore del vano bagagli per il contenimento delle dotazioni operative.



La Yaris fornita all'Arma è equipaggiata con tecnologia Full Hybrid Electric, in grado di erogare una potenza di 100 CV, che consente di viaggiare per oltre il 50% del tempo in modalità elettrica in città. Il sistema ibrido, grazie ad un cambio automatico, raggiunge livelli di consumi ed emissioni ai vertici della categoria: consumi pari a 27 Km/l; emissioni di anidride carbonica (CO2) di 84g/km, emissioni di ossidi di azoto (NOx) di 4,7 mg/km.



"E' un grande onore e privilegio poter collaborare con l'Arma dei Carabinieri - ha detto Mauro Caruccio AD di Toyota Motor Italia. L'integrità, la serietà e l'impegno per la sicurezza dei cittadini e la protezione dell'ambiente sono valori che ci accomunano. Siamo veramente felici di essere stati scelti dall'Arma dei Carabinieri e di essere al loro fianco, insieme al partner LeasePlan Italia con il quale condividiamo lo stesso impegno".