Grand Road 2019 punta al ruolo di evento glamour primaverile

Punta al ruolo di evento 'glamour' della primavera motoristica italiana la Grand Road 2019 Venezia-Montecarlo, in programma dal 31 maggio al 2 giugno. Per tre giorni, alcune fra le più belle supercar storiche e moderne, prodotte dal 1982 al 2019, sfileranno tra le strade del Nord Italia in una passerella dal format originale e a tratti competitivo, in grado di entusiasmare gli appassionati di automobili. Le iscrizioni all'esclusivo evento, organizzato dalla Scuderia Mantova Corse si chiuderanno il 30 aprile. "Sarà un concentrato modaiolo di novità, turismo a 5 stelle e prestazione - spiegano dal sodalizio lombardo, apprezzato dagli addetti ai lavori per 28 edizioni di successo del Gran Premio Nuvolari -.



Una gara che affascinerà gli appassionati, dando loro l'occasione ideale per godere della propria supercar e delle meraviglie del Bel Paese, misurando al contempo le proprie abilità di guida. Non mancherà infatti il brivido adrenalinico della competizione: gli equipaggi avranno l'opportunità unica di testare le performance dei propri 'bolidi' all'interno di due luoghi ricchi di fascino e allure motoristica, l'Autodromo Nazionale di Monza, tempio della velocità per eccellenza, e la Pista di Prova FCA all'interno del Circuito di Balocco (VC)".