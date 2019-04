A24-A25: Mit, ok progetti per messa in sicurezza viadotti

"Per la messa in sicurezza dei viadotti delle autostrade A24 e A25, sono arrivati i progetti esecutivi da parte del concessionario, la direzione competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti li ha approvati e, di conseguenza, verranno erogate le risorse previste. Ovvero, l'anticipazione al concessionario, nella misura di 30 milioni di euro, e l'erogazione delle quote di contributo aggiuntive sulla base dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori". Lo fa sapere il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in una nota, in cui conferma anche "l'impegno, assunto non da ora, per far sì che la sicurezza delle infrastrutture sia sempre garantita e per sbloccare dossier fermi da decenni".