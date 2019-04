Auto: Nasce 'Arval Store', per noleggio a lungo termine

Inaugura a Torino 'ARVAL Store', negozio del gruppo multinazionale francese specializzato nel noleggio a lungo termine. Il servizio, inizialmente dedicato alle sole aziende, negli ultimi anni si è aperto all'emergente mercato dei consumatori privati.



Arval Italia, in particolare,dallo scorso anno, ha lanciato una proposta di noleggio costruita ad hoc per i privati: una tariffa fissa mensile in un pacchetto all inclusive che ingloba tutti i servizi necessari per la gestione dell'auto, come un chilometraggio pari a 100.000 km in 3 anni, RCA, copertura furto & incendio e danni ulteriori, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza e soccorso stradale h24, tassa di proprietà.



L'obiettivo dichiarato di Arval è far approdare in un luogo fisico il numero sempre crescente di consumatori che prendono in considerazione il noleggio dell'auto anziché l'acquisto e cercano informazioni on line: in meno di 12 mesi, l'incremento dei contratti è stato di oltre il 30%, secondo i dati dell'Associazione di categoria Aniasa.



Nell'area accoglienza di Arval Store, i consulenti del negozio prendono in carico le richieste dei clienti.



All'esterno, sono disponibili tre diverse aree: 1) Area usato: un consulente propone una valutazione immediata del veicolo di proprietà, che può essere direttamente scalato dalla quota del canone di noleggio della nuova vettura 2) Area Noleggio: esposizione delle auto "in promozione", già tutte targate, che possono essere visionate e provate dal cliente 3) Area Consegna: la nuova auto a noleggio viene consegnata al cliente. Potenzialmente in un solo giorno, il cliente può siglare il contratto, avere un'auto sostituiva nel caso scelga l'opzione permuta, per poi ritirare, pochi giorni dopo, la sua nuova auto a noleggio.



ARVAL Store si trova in Corso Rosselli 236, a Torino.