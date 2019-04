Audi e-Tron, Jaguar i-Pace e Volvo S60 finaliste a World Car

Mancano meno di due settimane alla proclamazione - programmata per il prossimo 17 aprile al New York International Auto Show - della vettura che potrà fregiarsi per il 2019 del titolo di World Car of the Year. Come comunicano gli organizzatori, la rosa delle finaliste al titolo principale si è ristretta a sole tre auto: il suv elettrico Audi e-Tron, il corrispettivo modello BEV di Jaguar i-Pace e la berlina S60 di Volvo. Per il premio World Green Car le finaliste sono ancora Audi e-Tron, Jaguar i-Pace e il crossover elettrico Hyundai Nexo, mentre al titolo di World Luxury Car concorrono Audi A7, Audi Q8 e Bmw Serie 8. La giuria - composta da giornalisti esperti di 24 Paesi - ha anche selezionato la Aston Martin Vantage, la McLaren 720S e la Mercedes-AMG GT 4-door Coupé per la volata finale al titolo di World Performance Car, mentre alla vittoria nella categoria World Car Urban concorrono Hyundai AH2, Kia Soul e Suzuki Jimny.



Infine il premio World Car Design of the Year - a cui possono concorrere auto di tutto le categorie - e che vede in finale Jaguar i-Pace, Suzuki Jimny e Volvo XC40.