Eni-Fca sviluppano carburante a bassa emissione di CO2

Eni ed Fca hanno sviluppato il nuovo carburante A20, che unisce riduzione delle emissioni inquinanti a risparmio ed efficienza.



Il nuovo carburante A20, spiega Eni in nota, è stato sviluppato congiuntamente da Eni ed Fca nell'ambito dell'accordo firmato a novembre 2017 ed è caratterizzato da un basso livello di emissioni in ragione del suo contenuto di alcoli: 15% di metanolo e 5% di bio-etanolo. "Grazie alla sua formulazione a basso contenuto carbonico, alla componente bio e all'elevato numero di ottano - precisa Eni - il nuovo alternative fuel consente risparmi sulle emissioni di CO2 fino al 3% allo scarico, quantificate utilizzando la nuova procedura di omologazione WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)". La formulazione è stata studiata per ridurre le emissioni dirette e indirette di CO2 e soprattutto per rendere questo carburante compatibile con la maggior parte delle vetture a benzina vendute dal 2001 in poi (in Italia circa 12 milioni di automezzi), che corrispondono a più del 60% del parco circolante a benzina nel nostro Paese. Ora, Eni e Fca puntano a migliorare la formulazione incrementando la quota di componenti di origine rinnovabile e riducendo le emissioni di CO2.





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: