Design Week, Audi offre concerto di Ludovico Einaudi a Milano

In occasione dell'edizione 2019 della Design Week, Audi torna a Milano con l'Audi City Lab, il laboratorio di idee e di innovazione che quest'anno ha come leit motiv la rivoluzione della mobilità consapevole. Per sottolineare l'attenzione sul tema, che Audi persegue in ogni direzione con la strategia Road to zero emissions, il Marchio dei Quattro Anelli sarà presente in piazza Sempione, presso l'Arco della Pace e i Caselli Daziari, con un'installazione e_Domesticity progettata da Hani Rashid e Lise Anne Couture dello studio Asymptote Architecture New York che simboleggia una rivoluzionaria stazione di ricarica, suggerendo una nuova forma di interazione fra uomo, ambiente e architettura. Proprio in questa suggestiva cornice, martedì 9 aprile Audi offrirà alla città di Milano un evento unico, aperto al pubblico (limitato a 5.000 persone) e patrocinato dal Comune di Milano.



Il maestro Ludovico Einaudi, infatti, si esibirà in piazza Sempione regalando con le sue note suggestioni di grande fascino ed emozione. Artista capace di creare con il pianoforte capolavori in cui i singoli dettagli si armonizzano in un minimalismo elegante, già in passato Einaudi ha testimoniato la sua attenzione alle generazioni future, attivandosi in prima persona nei confronti della tutela dell'ambiente. Nel 2016, infatti, il compositore ha eseguito al pianoforte l'inedito Elegy for the Arctic, in una performance suggestiva su una piattaforma galleggiante tra i ghiacci delle Isole Svalbard (Norvegia), per la difesa dell'Artico. Luogo puro e fragile, con la sua composizione Einaudi ha voluto sottolineare la bellezza dell'Artico e le minacce che subisce a causa del riscaldamento globale, sottolineando l'immediata necessità di azioni concrete a protezione dell'ambiente. Approccio in perfetta sintonia con l'impegno preso da Audi a fianco dello Yacht Club Costa Smeralda in occasione delle attività della One Ocean Foundation, il progetto focalizzato alla conservazione e salvaguardia dell'ambiente marino, con l'attivazione di interventi e soluzioni sostenibili. Audi percorre ogni soluzione utile per rispondere agli standard 2020 e successivi in materia di emissioni, spaziando dalla tecnologia diesel e benzina d'ultima generazione a quella mild-hybrid e plug-in hybrid, dai modelli full electric come e-Tron, prima vettura BEV della Casa dei quattro anelli, allo sviluppo della propulsione mediante fuel cell e delle batterie allo stato solido. Un approccio 'technology open' alla mobilità sostenibile.