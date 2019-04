Aston Martin protagonista di vendita monomarca a Monterey

Le auto storiche della Aston Martin saranno tra le grandi protagoniste dell'edizione 2019 della Monterey Car Week, settimana di eventi motoristici in programma in California dal 9 al 18 agosto. Il 15 del mese, infatti, si terrà, un'asta monomarca organizzata da RM Sotheby's, dedicata proprio alle vetture del brand di Gaydon. Tra gli oltre 30 modelli che saranno battuti in tale occasione al Monterey Conference Centre, è già stata annunciata la presenza di una DB5 con proprietario unico, si tratta del primo esemplare prodotto nel 1964, numero di telaio 1305/L., guida a sinistra.



"Il mercato delle auto storiche è in continua evoluzione ed è fondamentale che, con il suo notevole patrimonio e il crescente appeal in tutto il mondo, Aston Martin sia rappresentata dalla migliore casa d'aste del settore - ha sottolineato Paul Spires, presidente della Aston Martin Works di Newport Pagnell, nel Buckinghamshire, dimora storica del costruttore di auto sportive e divisione dedicata al restauro dei veicoli del brand -. RM Sotheby's offre ad Aston Martin Works l'opportunità di raggiungere una clientela internazionale di prima classe".