Ben 82 automobilisti sono stati multati a Firenze in una settimana per esser stati sorpresi a parlare al cellulare mentre guidavano. Li hanno individuati agenti della polizia municipale in abiti civili e a bordo di moto civetta. Inoltre, nella stessa settimana altri 17 sono stati fermati dopo esser passati col semaforo rosso. Invece, questa settimana i controlli si concentreranno i particolare sul rispetto dei limiti di velocità.