Suv e-Tron e rivoluzione della mobilità a Audi City Lab 2019

In occasione della Milan Design Week 2019 Audi sarà presente dall'8 al 14 aprile in piazza Sempione presso l'Arco della Pace e i Caselli Daziari, con l'installazione e_Domesticity - che simboleggia una rivoluzionaria stazione di ricarica per auto elettriche - e che stata progettata da Hani Rashid e Lise Anne Couture dello studio Asymptote Architecture New York. Come ormai da tradizione, Audi City Lab darà vita a un laboratorio di idee e di innovazione, ospitando attività e incontri multidisciplinari. Dopo Torre Velasca - tra i più avanguardistici e indefinibili capolavori architettonici milanesi dove è stato esplorato il concetto di #untaggable nella società, nel design e nelle città - dopo Montenapoleone e dopo la storica location di Corso Venezia 11, in cui la dimensione umana si confrontava con la tecnologia e l'intelligenza artificiale, quest'anno saranno l'Arco della Pace e i Caselli Daziari in piazza Sempione ad ospitare gli spazi di Audi City Lab 2019. In questa edizione il tema della rivoluzione della mobilità sarà il leitmotiv della riflessione di Audi City Lab, un laboratorio di idee e di innovazione, con attività e incontri multidisciplinari che, quest'anno, è uno spazio pubblico a 360, un luogo di transito e di incontro, di aggregazione e di scambio. Al centro di questo spazio, si colloca l'installazione e_Domesticity. L'opera del designer visionario Hani Rashid e Lise Anne Couture, dello studio Asymptote Architecture New York, interprete delle direttrici architettoniche del domani, simboleggia il primo concept di stazione di ricarica, e suggerisce una nuova forma di interazione fra uomo, ambiente e architettura. Le quattro strutture circolari e modulari che richiamano le simmetrie dell'Arco della Pace, posizionato alle spalle dell'opera, e quelle della stessa piazza, compongono l'installazione creando un prototipo architettonico che suggerisce una nuova modalità di inter-relazione, inter-dialogo, per consentire un riallineamento con il tempo e con il futuro che, con Audi, è qui ed ora. Musa ispiratrice dell'installazione è stata Audi e-Tron, primo modello di serie totalmente elettrico del Marchio dei Quattro Anelli, capostipite della gamma che entro il 2025 potrà contare su 12 vetture completamente elettriche. Espressione dell'essenza Audi in termini di avanguardia tecnologica - condivisa con i modelli top di gamma dai quali mutua connettività, digitalizzazione delle funzioni di bordo e sistemi di assistenza alla guida - Audi e-Tron implicherà nuove espressioni di interazione fra uomo e auto, portando con sé nuove forme di energia e alimentazione. L'installazione quindi ha l'ambizione di ridisegnare lo spazio e il tempo per celebrare il futuro prossimo in cui l'elettrico influenzerà ogni aspetto della vita. Con questo progetto Audi apre le porte a tutti i cittadini e al pubblico della Milan Design Week, offrendo opportunità di incontro per confrontarsi sul tema dell'innovazione, della tecnologia e della sostenibilità, proponendo ad un'audience cross-generazionale un'inedita idea di mobilità, riscrivendo attorno ad essa nuove abitudini e attitudini. All'interno di e_Domesticity troverà spazio il concept tecnologico Audi PB18 e-Tron, la supercar elettrica che anticipa le linee delle sportive del futuro, qui in anteprima nazionale. Grazie alla consolidata partnership con il magazine Interni, Audi è coproducer della mostra Human Spaces, un invito a riportare al centro l'essere umano e le sue esigenze di vita.



Stimolare una visione antropocentrica del design delle vetture, degli oggetti e delle architetture significa infatti porre come orizzonte di riferimento il benessere fisico e psicologico dell'uomo, rapportato ai vari spazi che occupa. L'installazione e_Domesticity, che fa parte della mostra stessa, viene presentata anche presso il Cortile d'Onore dell'Università Statale, attraverso un pannello espositivo che guida il visitatore alla scoperta dell'opera principale. Un ulteriore rimando all'installazione principale, completata dalle sedute di Edra, sarà posizionato all'interno di una suggestiva teca in via Montenapoleone. L'opera scultorea che richiama il marchio dei Quattro Anelli diventa così un importante touch point per i visitatori della Milan Design Week nel Montenapoleone District di cui Audi è partner in occasione di numerosi eventi.