"Ho aperto un monitoraggio sulla situazione dei cantieri sulle autostrade. Per molto tempo non sono stati fatti lavori ma adesso non si può far diventare la rete autostradale ligure a una corsia. Altrimenti bisogna togliere i pedaggi perché un'autostrada a una corsia non è un'autostrada, è una statale". Lo ha detto il viceministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi oggi nel savonese per un'iniziativa elettorale.