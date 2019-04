Jeep Wrangler è l' 'auto ideale per un lungo viaggio in due'

Una giuria costituita da redattori auto del popolare portale polacco Wirtualna Polska ha scelto le migliori vetture tra i modelli lanciati nel 2019. Tra i vincitori c'è la Jeep Wrangler, che ha trionfato nella categoria "Auto ideale per un lungo viaggio in due". Ne dà notizia FCA. Con 4 milioni di utenti al mese, i siti web WP Moto e WP Autokult di Wirtualna Polska, rappresentano il più grande portale online polacco dedicato al mondo automotive.

La giuria ha preso in considerazione le caratteristiche funzionali e prestazionali offerte dalle vetture candidate ad aggiudicarsi il riconoscimento, un campione che spaziava dai coupé sportivi francesi alle compatte giapponesi, dalle utilitarie britanniche ai SUV americani. I redattori hanno apprezzato la versatilità della nuova Wrangler: da fuoristrada e per l'uso tutti i giorni in città coniuga eccellenti livelli di comfort su strada, capacità off-road, stile autenticamente Wrangler e dotazioni tecnologiche avanzate.