Hertz lancia il British Collection, 'rent a car' premium

Hertz Europe, sussidiaria di Hertz Global Holdings, lancerà la British Collection nel Regno Unito, offrendo una nuova esperienza customer service, con un pacchetto che mette a disposizione un servizio di accoglienza personalizzato. La nuova collezione premium offre la possibilità di noleggiare auto di lusso Land Rover e Jaguar, sale lounge in stile britannico e una serie di extra: opzioni di ritiro, guidatore aggiuntivo e chilometraggio illimitato per migliorare ulteriormente l'esperienza di noleggio.

La British Collection è pensata per offrire un servizio premium dall'inizio alla fine. I modelli disponibili per il noleggio includono la Land Rover Discovery Sport e le Jaguar F Pace, E Pace, XE e XF, presso le sedi Hertz all'aeroporto Heathrow di Londra, a Marble Arch e all'aeroporto di Edimburgo, con guidatore aggiuntivo gratuito e chilometraggio illimitato inclusi nelle tariffe.

Per maggiore comodità, anche la consegna e il ritiro presso il terminal aeroportuale fanno parte del pacchetto per i noleggi a Heathrow e a Edimburgo, e il ritiro e la consegna sul posto per quelli a Marble Arch. Le tre sedi offriranno una 'sala lounge dedicata' per un'esperienza premium. I clienti che scelgono la British Collection avranno la garanzia di marca e modello, cioè la certezza che guideranno l'auto che hanno prenotato. I clienti potranno inoltre beneficiare della possibilità di aggiungere un secondo guidatore alla propria prenotazione e organizzare la consegna e il ritiro sul posto senza alcun costo aggiuntivo.