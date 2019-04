Charging the Future, trasformazione mobilità secondo Audi

Una settimana ricca di appuntamenti e avvenimenti quella che dall'8 al 14 aprile vedrà Audi protagonista nell'ambito della Milan Design Week (MDW) con la sua installazione e_Domesticity. Progettata da Hani Rashid e Lise Anne Couture dello studio Asymptote Architecture New York questa opera simboleggia una rivoluzionaria stazione di ricarica per auto elettriche e sarà ospitata - visibile a tutto il pubblico - nello scenografico spazio di piazza Sempione e dell'Arco della Pace. Nell'allestimento, che comprende anche gli spazi chiusi dei Caselli Daziari, i confini dell'avanguardia del design vengono esplorati grazie alla collaborazione con Edra, perfetta sintesi di evoluzione tra moderna tecnologia e tradizione artistica, che accoglierà, con la propria collezione, gli ospiti di Audi City Lab negli spazi del Casello Daziario di Ponente. Qui, martedì 9 aprile, verrà ospitato il talk 'Charging the Future' che racconterà - alla presenza di importanti ospiti ed esperti - l'interpretazione del brand della trasformazione in atto, prendendo in esame le diverse connessioni da cui nasce la mobilità di domani, più tecnologica, sicura e sostenibile, e in cui si intrecciano nuove forme d'interazione e dialogo con la città. Al termine del talk, Audi City Lab offrirà il 9 aprile un evento unico, aperto al pubblico, che regalerà alla città di Milano suggestioni di grande fascino ed emozione. Nell'arco della settimana Audi City Lab inoltre ospiterà eventi e incontri che raccontano le articolate attività del brand. Presso i Caselli Daziari, infatti, avranno luogo la Conferenza Stampa di lancio dell'edizione 2019 del VIVA Festival, di cui Audi è partner, e il talk di One Ocean Foundation sul tema della salvaguardia dei mari e della sostenibilità, in collaborazione con l'Università Bocconi. Audi conferma così il proprio impegno a fianco dello Yacht Club Costa Smeralda e della Fondazione. Con l'hashtag #AudiCityLab e #ChargingTheFuture, si potranno seguire e commentare i diversi appuntamenti ed eventi di Audi City Lab 2019, dove hanno vita i progetti e il futuro è al centro del pensiero creativo.