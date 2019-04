Auto blu: Codacons, esposto a Corte conti per stop bandi

Sul caso delle auto blu "il Codacons affila le armi legali e presenta un esposto alla Corte dei Conti affinché, se confermati i fatti così come emersi" da un articolo del Messaggero, "blocchi con urgenza i bandi relativi all'acquisto di 8.280 auto blu". Lo si legge in una nota dell'associazione dei consumatori. "Chiediamo alla magistratura contabile di fare chiarezza sul caso, aprendo una apposita indagine volta ad appurare i dati pubblicati nelle ultime ore - spiega il presidente Carlo Rienzi - Se sarà confermato lo shopping di auto blu a spese dei cittadini, la Corte dei Conti dovrà bloccare i relativi bandi e appurare il danno erariale per le casse dello Stato e, di conseguenza, per la collettività". "Sarebbe infatti assolutamente grave e contro qualsiasi principio di economicità e ragionevolezza acquistare nuove auto di Stato quando tutti gli indicatori economici del nostro paese sono negativi e l'Italia attraversa una delicata fase di incertezza, nella quale i conti pubblici dovrebbero essere preservati da sprechi e costi assurdi legati ai privilegi della casta", conclude.