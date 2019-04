Abarth spegne 70 candeline e 'sforna' serie speciale

Il 31 marzo del 1949 Carlo Abarth(1908 - 1979) fondava l'Abarth& C., dando vita a una leggenda di stile e prestazioni declinata in auto da record, kit di elaborazione rivoluzionari e corse leggendarie. Dieci record del mondo, 133 record internazionali, più di 10.000 vittorie su pista, una storia di successi che ha consentito di testare, nelle condizioni più severe, le soluzioni tecnologiche che sono poi adottate nella produzione di serie.

I 70 anni di Abarth





Abarth celebra il suo compleanno con la nuova gamma '70esimo Anniversario' caratterizzata, all'esterno, dal logo specifico che rende uniche ed esclusive le vetture immatricolate nell'anno 2019 e forte del record di vendite raggiunto in Europa nel 2018 con quasi 23.500 unità e una crescita del 36,5% rispetto al 2017.



Dal 2008, dopo il rilancio del marchio, attraverso una nuova linea che nasce per far sognare tutti gli amanti dell'automobilismo sportivo, come dimostrano i modelli Abarth Grande Punto (2007) e Abarth500 (2008), oltre ai kit prestazionali per ciascuna vettura e alle versioni da gara Abarth Grande Punto Rally Super 2000 e Abarth500 Assetto Corse, per il brand è stato un percorso tutto in discesa. Da allora, infatti, i modelli si sono succeduti a ritmo incessante: dall'Abarth 695 Tributo Ferrari (2010) all'Abarth595 Yamaha Factory Racing (2015), dall'Abarth 695 Biposto Record (2015) all'Abarth695 Rivale (2017), dall'Abarth 124 spider (lanciata nel 2016), all'Abarth 124 GT e alla nuova gamma Abarth 595 (entrambe nel 2018). E oggi la leggenda dello Scorpione continua con la gamma Abarth '70esimo Anniversario' declinata sui modelli Abarth595 e Abarth 124, oltre alle nuovissime Abarth595 esseesse e Abarth 124 Rally Tribute.