WRC, rally Corsica: Ogier in crescita durante il 'Day 2'

Il secondo giorno di prove, con partenza da Cap Corse e arrivo alla Castagniccia ha visto una giornata davvero movimentata per gli equipaggi del WRC. In mattina aad avere la meglio è stato sicuramente Otto Tanak su Toyota Yaris. I due equipaggi Citroen Racing si sono piazzati nelle retrovie, mantenendosi costantemente tra il sesto ed il settimo posto. ''Abbiamo apportato alcuni cambiamenti ieri ma ovviamente non siamo ancora velocissimi'' ha precisato Ogier. Poi, nel corso della giornata qualcosa è migliorata, l'equipaggio Ogier-Ingrassia è riuscito ad avvertire un miglior feeling con la vettura e questo gli ha consentito di intraprendere la strada giusta. Al termine della SS12 Ogier riesce a chiudere in terza posizione: ''Ho avuto un problema al motore ma per fortuna siamo riusciti a risolvere'' ha aggiunto il pilota francese.



Soddisfatto a metà anche Lappi: ''È andato tutto piuttosto bene. Siamo qui e siamo pronti ad affrontare i bellissimi stage di domani''.