Scattano le semifinali del Rally Italia Talent

Finalmente ci siamo, tutti in pista con le semifinali dell'Aci Rally Italia Talent targato Suzuki. E' iniziata questa mattina la sfida del primo gruppo di piloti e dei navigatori ammessi alla semifinale delle 6^ edizione del Grande Fratello dei motori che si svolge sul Circuito Internazionale d'Abruzzo di Ortona (CH), sabato e domenica sarà il turno degli altri 2 gruppi. In una giornata soleggiata ma molto fredda i semifinalisti dovranno affrontare 3 prove su di un percorso rally ricavato all'interno del Circuito oltre alla prova con lo Skid la più temuta da tutti. Si è arrivati quindi al penultimo appuntamento dell'edizione 2019 dove si decideranno i finalisti che si giocheranno le gare premio in palio della sesta edizione di Aci Rally Italia Talent, che ha riscosso un successo di iscritti senza precedenti. Gli iscritti hanno infatti superato quota 9.000 e il dato conferma l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come pilota o navigatore, anche senza alcuna esperienza di gara.

Con lo slogan #rallypertutti, saranno 7 le affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, a disposizione degli iscritti che hanno ottenuto commenti sempre più entusiastici Selezione dopo Selezione con una massa di soli 975 kg e una potenza di 140 cv, molti dei quali disponibili sin dai regimi più bassi. Grande interesse ha suscitato anche la prestigiosa partnership con Generali Italia perché la mission di Aci Rally Italia Talent è quella di coniugare lo sport automobilistico con la sicurezza stradale, con particolare attenzione verso i giovani, infatti gli esaminatori che valuteranno gli iscritti, oltre alle istruzioni sulla guida sportiva, infatti dedicheranno tempo e spazio anche ai consigli per la guida di tutti i giorni nonché alle principali nozioni per l'educazione alla Sicurezza Stradale. Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all'Educazione per la Sicurezza Stradale. La Finale si disputerà nei giorni 18, 19 e 20 aprile in terra veneta all'autodromo di Adria (RO).