Audi e-Tron protagonista CO2 neutral agli Ethical Chef Days

Audi ha scelto l'evento Care's - the ethical Chef Days, che si svolgerà fino al 31 marzo tra Alpi e Dolomiti dell'Alta Badia - per presentare il nuovo suv a zero emissioni e-Tron. La Casa dei Quattro Anelli, che è partner di Care's al fianco dell'evento sin dalla prima edizione condivide valori e visione con questa iniziativa voluta da Norbert Niederkofler, chef tristellato del Ristorante St Hubertus di San Cassiano. Care's prevede la presenza di 33 chef di fama internazionale (di cui 8 tristellati) che si confronteranno sul rispetto dell'ambiente attraverso l'utilizzo etico e responsabile delle materie prime, seguendo la stagionalità e riducendo gli sprechi.



Un impegno condiviso da Audi attraverso la strategia Road to Zero Emissions che si traduce non solo nella produzione di vetture a basso impatto, ma anche nella conversione di tutta la filiera produttiva in ottica sostenibile attraverso programmi diversificati, tenendo sempre al centro della ricerca tecnologica il rapporto fra uomo e ambiente, focus imprescindibile del Brand. A testimonianza di questo paradigma virtuoso, Audi supporta la mobilità legata alla manifestazione Care's con una flotta di 13 suv e-Tron, che rappresentano lo stato dell'arte della tecnologia elettrica applicata alle auto premium. Capostipite di un'inedita gamma che entro il 2025 potrà contare su 12 modelli completamente elettrici, e-Tron è prodotto presso lo stabilimento 'carbon neutral' di Bruxelles ed è la dimostrazione di come sia possibile abbinare qualità tipicamente Audi come performance e stile alla sostenibilità ambientale. Come ha ribadito il direttore generale di Audi Italia, Fabrizio Longo, il sostegno a Care's si inserisce nell'approccio olistico del marchio alla mobilità futura che si concretizza in azioni puntuali quali, tra le altre, l'implementazione di colonnine di ricarica elettrica nei territori d'elezione dell'arco alpino (Alta Badia, Madonna di Campiglio, Cortina) e in Costa Smeralda.



Audi inoltre supporta la Charta Smeralda promulgata dalla Fondazione One Ocean per la salvaguardia dell'ambiente marino e, da quest'anno, anche la Carta Cortina per il corrispondente impegno in ambito montano.