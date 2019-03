Pirelli, storico Cinturato CA67 alla Milano-Sanremo

Sarà il Pirelli Cinturato CA67 a gommare la Mercedes 300 SL Gullwing 'ali di gabbiano', l'auto che rappresenterà l'edizione 2019 della rievocazione storica Milano-Sanremo. Il Cinturato è il primo pneumatico sportivo della storia moderna, il marchio più longevo della gamma della P lunga e per decenni l'immagine che ha rappresentato Pirelli nelle illustrazioni e nelle pubblicità dell'epoca. Il Cinturato Pirelli nacque come "battistrada 367" - per poi cambiare denominazione nel listino Pirelli nei primi anni Cinquanta con il nome commerciale di "CA67" - e ora si presenta al via della rievocazione storica Milano - Sanremo, fra le più antiche gare automobilistiche d'Italia, di cui Pirelli è sponsor. In questa undicesima edizione, al via dall'Autodromo di Monza il 28 marzo, con il Cinturato Pirelli riporta su strada uno dei simboli della motorizzazione di massa, espressione del miracolo economico degli anni Sessanta.